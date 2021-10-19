ВИДЕО | Почему правительство не хочет платить людям за прививку? Кая Каллас назвала четыре причины

Почему в правительстве не было единодушия по этому предложению Центристской партии?

Премьер-министр (Партия реформ) Кая Каллас отметила, что в этом предложении есть много сомнительных мест. "Выплата денег за вакцинирование, которое является моральным долгом людей, — неправильно. Это и в других странах не работает", — сказала она.

Она также привела такой довод: если начать за прививку платить деньги, то это еще более увеличит у здешних колеблющихся сомнения. "Не может это быть хорошим делом, если они мне за это платят", — описала Каллас возможный ход мыслей сомневающихся.

Как сказала премьер-министр, выплата денег была бы несправедлива по отношению к тем, кто уже вакцинировался.

И еще: если связать вакцинацию с деньгами, то темп иммунизации может вообще замедлиться, потому что люди станут ждать, когда вступит в силу это решение.

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