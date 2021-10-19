Новости Эстонии
19.10.2021, 18:08

Комиссия сената Чехии выступила за снятие полномочий с президента Земана

 
Keystone Press Agency/ Global Look Press
С президента Чехии Милоша Земана необходимо снять полномочия по состоянию здоровья, сообщил глава конституционной комиссии сената страны Зденек Граба, об этом пишет РБК со ссылкой на издание Lidovky.

”Условия применения статьи 66 [Конституции] есть”, — заявил Граба.

Как сообщает издание, вопрос о снятии полномочий с 77-летнего Земана может быть вынесен на голосование сената 5 ноября.
Статья 66 Конституции Чехии позволяет в случае неспособности президента выполнять свои обязанности по серьезным причинам его полномочия осуществляют председатель правительства и палаты депутатов. Если палата депутатов распущена, то полномочия осуществляет председатель сената.

Как уточняет издание Seznam Zprávy со ссылкой на юристов, в частности, глава Сената сможет в случае необходимости объявить о досрочных президентских выборах и выборах в палату депутатов, а премьер-министр станет главнокомандующим вооруженными силами Чехии, он также сможет назначать судей и объявлять амнистию. Спикер палаты депутатов, в свою очередь, получает право назначать и снимать с должности премьер-министра и других членов правительства.

По мнению спикера сената Милоша Выстрчила, заключение лечащих Земана врачей говорит о необходимости его отстранения от должности. По его словам, медики оценили долгосрочный прогноз состояния президента как крайне неопределенный и признали маловероятной возможность его возвращения к своим обязанностям в ближайшие недели. ”Нам придется обсуждать, когда и как мы активируем ст. 66 Конституции”, — резюмировал Выстрчил.

Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в воскресенье, 10 октября. Врачи Земану понадобились после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, который возглавлял проигравшую на выборах партию ”Ано”. Перед выборами Земан выражал Бабишу поддержку.