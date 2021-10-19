Комиссия сената Чехии выступила за снятие полномочий с президента Земана

”Условия применения статьи 66 [Конституции] есть”, — заявил Граба.

Как сообщает издание, вопрос о снятии полномочий с 77-летнего Земана может быть вынесен на голосование сената 5 ноября.

Статья 66 Конституции Чехии позволяет в случае неспособности президента выполнять свои обязанности по серьезным причинам его полномочия осуществляют председатель правительства и палаты депутатов. Если палата депутатов распущена, то полномочия осуществляет председатель сената.

Как уточняет издание Seznam Zprávy со ссылкой на юристов, в частности, глава Сената сможет в случае необходимости объявить о досрочных президентских выборах и выборах в палату депутатов, а премьер-министр станет главнокомандующим вооруженными силами Чехии, он также сможет назначать судей и объявлять амнистию. Спикер палаты депутатов, в свою очередь, получает право назначать и снимать с должности премьер-министра и других членов правительства.

По мнению спикера сената Милоша Выстрчила, заключение лечащих Земана врачей говорит о необходимости его отстранения от должности. По его словам, медики оценили долгосрочный прогноз состояния президента как крайне неопределенный и признали маловероятной возможность его возвращения к своим обязанностям в ближайшие недели. ”Нам придется обсуждать, когда и как мы активируем ст. 66 Конституции”, — резюмировал Выстрчил.

Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в воскресенье, 10 октября. Врачи Земану понадобились после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, который возглавлял проигравшую на выборах партию ”Ано”. Перед выборами Земан выражал Бабишу поддержку.