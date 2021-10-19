Правительство вводит дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19: тест более не считается ковид-справкой, ужесточается масочный режим и др.

Будет ужесточена обязанность носить маску, невакцинированным взрослым помимо прочего будет ограничен доступ к разлечениям, культурным мероприятиям, употреблению еды и напитков в заведениях общепита. Больницы начнут получать поддержку, которая позволит им справиться с кризисом. Для того, чтобы повысить темпы вакцинации, поддержка будет оказана центрам семейных врачей и местным самоуправлениям.

”Эпидемиологическая ситуация в Эстонии является критической, для спасения жизней все больницы страны были вынуждены ограничить плановое лечение, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Для того, чтобы исключить дальнейшее ухудшение ситуации, правительство договорилось о мерах, которые помогут защитить общество и обеспечат функционирование больничной сети, а также будут способствовать вакцинации”.

Ужесточится обязанность по ношению маски в публичных помещениях, где не проверяются COVID-cправки

Правительство решило, что в публичных помещениях, где не осуществляется контроль распространения коронавируса, нужно носить именно маску, просто прикрывать нос и рот будет недостаточно.

Кроме того, правительство настоятельно рекомендует с 12 лет носить маску также при участии в любой организованной деятельности, во время которой проверяется факт вакцинации или перенесенной болезни. Например, в кино, театре или на концерте.

Распространение коронавируса предотвращают только медицинские или соответствующие им по характеристикам маски, поэтому правительство советует людям пользоваться именно ими.

Сокращение количества контактов

Предприниматели должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями торговых площадей и точек обслуживания. Рекомендуется закрыть места для сидения и игровые площадки на находящихся в общем пользовании территориях торговых центров.

Правительство настоятельно советует как вакцинированным, так и не вакцинированным людям по возможности работать из дома.

Меры по защите невакцинированного населения