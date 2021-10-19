Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Москве

Во вторник в матче первого круга занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над 50-й ракеткой мира, представительницей Чехии Катериной Синяковой — 6:3, 6:3.

Поединок продлился 1 час 13 минут. Контавейт сделала один эйс, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и совершила 6 двойных ошибок.

Во втором раунде Анетт Контавейт сыграет с победителем дуэли между Аленой Остапенко (WTA 30) из Латвии и немкой Андреа Петкович (WTA 79).

Турнир в Москве является старейшим теннисным турниром в России. В 2011 году в финале этого турнира играла эстонка Кая Канепи, уступившая в решающем матче словачке Доминике Цибулковой.