19.10.2021, 17:47
Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Москве
Foto: Andres Putting
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт уверенно преодолела стартовый барьер проходящего в Москве теннисного турнира категории WTA 500 "ВТБ Кубок Кремля" с призовым фондом 565 530 долларов.
Во вторник в матче первого круга занимающая 20-е место в мировом рейтинге эстонка взяла верх над 50-й ракеткой мира, представительницей Чехии Катериной Синяковой — 6:3, 6:3.
Поединок продлился 1 час 13 минут. Контавейт сделала один эйс, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и совершила 6 двойных ошибок.
Во втором раунде Анетт Контавейт сыграет с победителем дуэли между Аленой Остапенко (WTA 30) из Латвии и немкой Андреа Петкович (WTA 79).
Турнир в Москве является старейшим теннисным турниром в России. В 2011 году в финале этого турнира играла эстонка Кая Канепи, уступившая в решающем матче словачке Доминике Цибулковой.