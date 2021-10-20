1775 компьютеров и принтеров. Что станет с техникой, использовавшейся на выборах?

Центр регистров и инфосистем (RIK) сообщил Delfi, что по всей Эстонии использовались на выборах 1375 компьютеров и 400 принтеров.

Однако RIK не был владельцем всей этой техники — все необходимое было арендовано на время выборов у Telia. По словам RIK, вся техника после выборов будет очищена от информации и отправлена обратно Telia.

Что же Telia собирается делать с таким большим количеством использованных устройств? По словам предприятия, эти устройства уже были использованными еще до выборов.

Теперь их почистят и снова отдадут в аренду. Например, часть техники отправится Союзу защиты детей, а частично их будут использовать во время переписи населения в будущем году.

RIK организовал наличие компьютеров на участках во время выборов в местные самоуправления, чтобы дать избирательным комиссиям доступ к общеэстонскому списку избирателей. Была создана среда, где у имени каждого избирателя нужно было указать информацию о даче голоса — то есть не на бумаге, а в компьютере.