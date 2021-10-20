Житель Эстонии попытался обмануть систему э-голосования с помощью самодельного приложения

Как сообщили в государственной службе по организации выборов, недействительный бюллетень был обнаружен в ходе процедуры по выявлению испорченных бюллетеней и в расчет при подсчете голосов уже не брался.

Отмечается, что изготовление приложения для выборов не наказуемо, поскольку необходимые спецификации находятся в свободном доступе, однако ”рекомендовать такую деятельность не приходится, так как гарантированно функционирует только официальное приложение”.

Для того, чтобы отданный при помощи неоригинального приложения голос был учтен, его создателю должен быть известен IP-адрес, на который отправлять информацию.