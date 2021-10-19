В октябре в Таллинне можно бесплатно сдать опасные отходы

”Учитывая потребительские привычки горожан, экономика замкнутого цикла играет немаловажную роль в сохранении окружающей среды. В качестве одной из мер город предлагает горожанам бесплатно сдать образовавшиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы, — отметил директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. — Мы рады констатировать, что горожане активно пользуются этой возможностью: если в позапрошлом году было собрано около 51,1 тонны, в прошлом году — 86,1 тонны, то только лишь за весну текущего года удалось собрать уже 51,3 тонны опасных отходов. Я призываю всех воспользоваться возможностью сдать опасные отходы, ведь так они не попадут в контейнер с бытовыми отходами, или, еще хуже, в природу, а будут направлены на вторичное использование”.

Этой осенью в пункты приема можно бесплатно сдать такие возникающие в домашнем хозяйстве опасные отходы, как: содержащая опасные вещества или загрязненная ими упаковка, батарейки и аккумуляторы (в т.ч. свинцовые), старые лекарства, остатки красок, клея, лаков и растворителей, масла и жиры, смазочные материалы, абсорбенты, загрязненная ветошь и защитная одежда, масляные фильтры и остатки антифриза, инфекционно опасные острые и колющие предметы (в т.ч. использованные шприцы), остатки удобрений и пестицидов, химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочие бытовые химикаты), содержащие опасные вещества чистящие средства, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы дневного света, энергосберегающие лампочки), старые электроприборы.

График рейдов по сбору опасных отходов можно найти здесь. Поставщик услуги — Epler & Lorenz AS.

Начиная с 17 апреля 2021 г. в Таллинне открыто два пункта приема опасных отходов — на парковках по адресу ул. Висмари, 13 и Вяйке-Раннавярав, 6. Пункты открыты по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00. Опасные отходы можно сдать и на станциях переработки Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла и Пальяссааре. Подробная информация — здесь.