Михкельсон обсудит с зарубежными коллегами безопасность Балтийского региона

По словам Михкельсона, на встрече пройдет обсуждение безопасности Балтийского региона и сотрудничества между ЕС и НАТО в сфере обороны. Также участники встречи обсудят гибридное влияние и международное сотрудничество при борьбе с ним.

Председатель комиссии по иностранным делам подчеркнул ценность совместной деятельности парламентов. ”Поддержание единства и сильного и надежного сотрудничества Северных и Балтийских государств чрезвычайно важно с точки зрения безопасности нашего региона. Вызовов на международном уровне не становится меньше, даже наоборот”, — сказал Михкельсон.

Цель проходящих два раза в год встреч председателей комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран — обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне. Руководители комиссий по иностранным делам Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы встречаются регулярно с 2003 года.