Подписка на акции Arco Vara превысила ожидания почти в пять раз
Arco Vara выпускает 1 000 000 акций, в итоге же подписка была оформлена на 4 835 950 акций на сумму 10 880 887,50 евро. Всего в тендере приняли участие 6 860 инвесторов. По словам исполнительного руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, результат превзошел даже самые смелые ожидания.
”В то же самое время состоялось еще несколько выпусков акций и облигаций, и у инвесторов растет выбор возможностей для вложения денег. Так что эмиссия Arco Vara оказалась очень удачной. Это подтверждает прежнюю убежденность нашего предприятия в том, что желание людей инвестировать растет, а сфера развития недвижимости остается привлекательной. Я рад, что за последний год Arco Vara сильно заинтересовала как клиентов, так и инвесторов”, — сказал Нийнемяэ.
При распределении акций предприятие в первую очередь будет отдавать предпочтение новым розничным (малым) инвесторам, которые не были в списке акционеров Arco Vara по состоянию на конец рабочего дня 19 сентября, и поэтому будут классифицированы как новые инвесторы. ”В подписке приняло участие 6116 таких новых инвесторов. Таким образом, поставленная цель в виде 1000 новых инвесторов была значительно перевыполнена”, — подтвердил Нийнемяэ, по словам которого за последний год количество акционеров Arco Vara увеличилось в семь раз.
Согласно эмиссионным документам, в первую очередь акции в количестве до 100 штук будут распределены каждому новому инвестору. В части, превышающей сто акций, акции будут распределены между новыми инвесторами в соответствии с принципами распределения второй очереди.
Существующие акционеры также могли принять участие в подписке. Во вторую очередь акции будут распределены между всеми инвесторами, которые оформили подписку, в соответствии с их заявкой. Благодаря большому количеству подписчиков, инвесторы получат 12,93 % желаемых акций при распределении второй очереди.
Полученные в результате эмиссии 2,25 миллиона евро будут использованы Arco Vara для финансирования новых проектов. По словам Мико Нийнемяэ, дополнительная эмиссия является частью плана, согласно которому к 2024 году Arco Vara будет стабильно продавать более 200 домов в год. ”Полученный капитал пойдет как на развитие проекта Kodulahe Rannakalda, так и на скоро стартующий проект у озера Харку, в рамках которого мы построим около 400 новых домов на участке Paldiski 124b”, — добавил он
Arco Vara эмитирует максимально 1 000 000 акций номинальной стоимостью 0,70 евро. Стоимость выпуска новых акций составляет 2,25 евро за акцию, из которых 0,70 евро — это номинальная стоимость акции и 1,55 евро — эмиссионный доход. Непосредственно после эмиссии новых акций зарегистрированный акционерный капитал Arco Vara составит 7 271 856,90 евро, а общее количество акций Arco Vara — 10 388 367.
Дата валютирования данного предложения — примерно 20 октября 2021 года или в ближайшие дни после этой даты. Новые акции планируется разместить в основном балтийском списке Таллиннской биржи Nasdaq, первый торговый день — 28 октября 2021 года или ближайшие дни после этой даты
Arco Vara — это международный концерн недвижимости, который занимается приносящими дополнительную ценность проектами развития жилой среды. Главными рынками предприятия являются Эстония и Болгария.