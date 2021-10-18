В Рийгикогу поддержали освобождение средней пенсии от подоходного налога(6)
Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что это позволит улучшить экономическое положение пенсионеров.
”В дальнейшем в отношении пенсии по старости начнет действовать ступенчатый подоходный налог. Налоговая ставка для средней пенсии по старости — ноль. Все, что сверх этой суммы, будет облагаться обычным подоходным налогом в размере 20 %”, — сказал Сависаар.
По его словам, освобождение доходов от налогов сначала применит Департамент социального страхования, затем — Пенсионный регистр.
”В случае, если пенсия и выплаты обязательной накопительной пенсии ниже, чем сумма освобожденного от подоходного налога дохода пенсионера, пенсионер сможет использовать остаток для освобождения от подоходного налога других доходов, например, зарплаты. Для этого пенсионер должен подать заявление лицу, удерживающему подоходный налог, т.е. лицу, которое совершает выплаты”, — сказал Сависаар.
Право на освобождение доходов людей пенсионного возраста от налогов распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от пенсионного статуса и типа пенсии. Таким образом, вычесть необлагаемый налогом доход могут и лица, отсрочившие выход на пенсию.
Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк добавил, что в случае, если человек достигает пенсионного возраста в период налогообложения, он получает право использовать необлагаемый налогом доход лица пенсионного возраста в течение всего периода налогообложения, т.е. 12-кратную месячную ставку, как в общем случае с необлагаемым налогом доходом.
”Размер средней пенсии по старости в значении Закона о подоходном налоге устанавливается на период налогообложения в Законе о государственном бюджете на соответствующий год”, — пояснил Кокк. Он сослался на данные, согласно которым в соответствии с летним прогнозом Министерства финансов и с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро в 2023 году средняя пенсия по старости составит 654 евро.
”Законопроект также сохранит освобождение от уплаты подоходного налога, применяемое в отношении выплат обязательной и дополнительной накопительной пенсии лицам с отсутствующей трудоспособностью, достигшим пенсионного возраста. Для этого от уплаты подоходного налога будут освобождены выплаты обязательной и дополнительной накопительной пенсии лицам, у которых непосредственно перед достижением пенсионного возраста была установлена отсутствующая трудоспособность”, — сказал Кокк.
Он добавил, что в настоящий момент выплаты лицам с отсутствующей трудоспособностью не облагаются налогом. Когда люди достигают пенсионного возраста, отсутствующая трудоспособность им больше не назначается. В результате этого они теряют право на освобождение от уплаты подоходного налога. Согласно поправке, освобождение от уплаты подоходного налога для людей с отсутствующей трудоспособностью сохранится и после достижения пенсионного возраста.
По планам закон вступит в силу 1 января 2023 года. Освобождение от уплаты подоходного налога в отношении людей с отсутствующей трудоспособностью будет применено обратным числом с 1 января 2021 года.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 27 октября.