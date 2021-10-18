Нарвские политики — в том числе из EKRE — прокомментировали опасения Илоны Калдре по поводу прихода к власти консерваторов

"Я надеюсь, что EKRE не победит. Мне бы этого очень не хотелось, потому что нам, всем тиблам, придется вставать на колени и извиняться за то, что мы русские”, — сказала Калдре.

Катри Райк говорит, что не может прокомментировать заявление Калдре, однако она соглашается, что порой высказывания членов EKRE противоречивы.

Райк признает, что, с одной стороны, она не понимает, почему партия EKRE популярна среди русскоязычных избирателей в свете высказывания одного из ее членов про "тибл" (несколько лет назад Урмас Рейтельманн, занимавший пост пресс-секретаря Кайтселийта, разместил в социальной сети оскорбительный по отношению к некоренным жителям Эстонии пост, в котором он назвал их "паразитирующими тиблами", — прим.).

С другой стороны, как замечает Райк, EKRE высказывается в поддержку сохранения рабочих мест в сланцевой промышленности и выступает против трудовых мигрантов из Украины и ЛГБТ.

Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов считает, что Илона Калдре была резка в выражениях по поводу предположительного исхода выборов. "Мы понимаем, что для EKRE местные выборы — это подготовка к выборам в Рийгикогу. Вариант, что EKRE через год наберет на выборах большое количество голосов, возможен в одном случае: если EKRE будет последовательно в высказываниях, в изменении своей риторики по отношению к русским. Я не верю, что партия может резко поменяться за полгода. Но два года — это уже длительная дистанция и тут все возможно", — не исключает Евграфов в своих рассуждениях по поводу исхода предстоящих выборов в парламент Эстонии.

Наталья Умарова из партии Eesti 200 уверена, что любая политическая сила должна быть корректной в своих высказываниях и выражениях. "Я считаю, что политик должен понимать, о чем он говорит. В каждой партии есть люди и за каждой партией стоят люди. Я считаю, что нужно уважать всех людей, которые живут в Эстонии", — комментирует Умарова.