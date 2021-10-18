Грядет перепись населения: она начнется с обновления данных регистра народонаселения

По словам генерального директора Департамента статистики Урмета Леэ, в случае нынешней переписи населения данные регистров имеют критическое значение. ”Перепись населения, проводимая каждые десять лет, в этом году будет в большом объеме опираться на электронные регистры, поэтому приведенные в порядок верные данные будут иметь ключевое значение как для получения достоверных результатов, так и для формирования основы для принятия решений государственного значения”, — сказал генеральный директор.

”В последние годы государство приложило много усилий для того, чтобы изменение и сбор данных стали максимально удобными. Теперь мы призываем к тому, чтобы каждый житель внес свой вклад в этот процесс — проверил свои контактные данные и данные об образовании, месте жительства и национальности, и, при необходимости, внес нужные коррективы”, — добавил Урмет Леэ.

Основанием для электронной переписи населения, которая начнется 28 декабря 2021 года, станут различные регистры, важнейшими из которых являются регистр народонаселения и строительный регистр. Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному в конце прошлого года, подавляющее большинство жителей Эстонии — 87 процентов — были готовы проверить и исправить свои данные до начала переписи.