ВИДЕО | Глава Eesti 200 Кристина Каллас об успехе партии: люди чувствуют, что нужны перемены

"На самом деле люди по всей Эстонии чувствуют, что нужны перемены, что нынешние крупные партии не удовлетворяют ожидания людей в отношении того, как нужно управлять Эстонским государством", — объяснила Каллас успех своей партии на выборах.

Сама Каллас баллотировалась в Тарту, где долгое время у власти находилась Партия реформ. В Тарту Eesti 200 сделала хороший результат, получив 8 мандатов.

Каллас заверила, что Eesti 200 обязательно начнет переговоры с Партией реформ по созданию коалиции, но не исключает коалиции и с другими партиями. Единственное, создание коалиции с EKRE она считает практически невозможным.