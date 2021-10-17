В Нарве победил "Список Катри Райк". Начинаются переговоры о создании коалиции c Eesti 200

"Список Катри Райк" набрал 43.94% на выборах в 2021 году и получил 15 мандатов в горсобрании. Второе место заняла Центристская партия — 31.49% и 10 мандатов, на 13 мандатов меньше, чем в 2017 году. Третье место у союза Elagu Narva с лидером Алексеем Евграфовым — у них 13.06% и 4 мандата. Пятипроцентный порог преодолела партия Eesti 200 — 6.75% и два мандата. Партии EKRE не хватило 0.69% для попадания в горсобрание.

Для формирования большинства необходимо 16 мандатов. Следовательно, Катри Райк необходимо брать кого-то в коалицию, чтобы получить власть в городе. Отметим, она сразу исключала союз с центристами и EKRE.

Сразу после объявления результатов голосования Райк поблагодарила все свою команду. Она отметила, что одна ничего не достигла бы. Тем не менее Райк признала, что лучшим результатом было бы 16 мандатов, это бы стало лучшей стартовой позицией для начала переговоров о создании коалиции.

По всей видимости, переговоры о создании коалиции в Нарве Райк будет вести с партией Eesti 200.



