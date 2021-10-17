Выборы 2021
18.10.2021, 00:47

Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов: из Катри Райк сделали человека, которого людям немного жалко

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Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов участвовал в выборах в городское самоуправление вместе с собственным блоком Elagu Narva, и на момент взятия интервью, когда были посчитаны результаты по 5 избирательным участкам из 8, прошел пятипроцентный барьер.

- Какой результат прогнозируешь?

- Сложно прогнозировать, я вообще не любитель прогнозов. Голосов набирается, может, примерно, как мы и прогнозировали. Безусловно, немного печально видеть, что один кандидат в одном списке вырвался сильно вперед, и это понятно, что результат голосования списка Катри Райк будет зависеть не от того, насколько хорошие там кандидаты, а оттого, что лидер набрал максимально большое количество голосов. Я не расстроен, если бы ситуация была в ноябре, когда меня снимали, на этой волне, не совсем справедливого, как многим показалось, вотума недоверия, я бы набрал голосов больше, чем сейчас Катри набирает. Но ситуация такая, какая она есть — из Катри сделали человека, которого людям отчасти жалко.

- Не исключаешь ли сотрудничество с EKRE?

- С первого дня мы говорим о том, что согласны говорить с кем угодно. В том числе и с EKRE, но с EKRE мы согласны обсуждать видение города Нарва, убирая в сторону всякие темы, их некорректные высказывания в сторону русских, в сторону 9 мая. Мы этого не касаемся. Это не касается политики в городе. Те вещи, которые у них записаны в программе, мы их воплощали, и было бы логично, чтобы мы их воплощали и дальше.

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