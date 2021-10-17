Катри Райк: центристам пришло время отдыхать

"Я хотела бы поблагодарить всех людей в Эстонии, которые отдали свои голоса. Это же гражданский долг. Благодарю жителей Нарвы и других людей, которые голосовали за наш список", — сказала Райк и напомнила, что ее список не собирается создавать коалицию в Нарве с Центристской партией.