18.10.2021, 00:23
Катри Райк: центристам пришло время отдыхать(11)
В преддверии оглашения результатов в Нарве Катри Райк заявила, что не видела ни одной политической силы, которая не ждала бы победы на выборах.
"Я хотела бы поблагодарить всех людей в Эстонии, которые отдали свои голоса. Это же гражданский долг. Благодарю жителей Нарвы и других людей, которые голосовали за наш список", — сказала Райк и напомнила, что ее список не собирается создавать коалицию в Нарве с Центристской партией.
"EKRE своим поведением показали, что они вместе с Центристской партией. Почему мы отказываемся от сотрудничества? Местные центристы были у власти 20 лет, им пришло время отдыхать", — сказала Райк.
По состоянию на 00:01 Список Катри Райк в Нарве вырвался вперед с 5122 голосами.