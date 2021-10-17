Таммисте предрекает Нарве протесты

Как замечает Таммисте, все партии и избирательные союзы идут на выборы только для того, чтобы их выиграть. "Другой цели не должно быть. И если кто-то говорит, что "Нам власть не нужна". Тогда возникает вопрос: а зачем вы участвуете в выборах?" — задается вопросом он.

Как отмечает Таммисте, такой политической борьбы в Нарве не было лет 20 — с таким количеством кандидатов и такой конкуренцией. "Поэтому говорить о том, кто выиграл, можно будет сказать не утром, а когда второй раз будут пересчитаны голоса. Я не исключаю, что будут протесты", — предрекает он. Будет ли создана коалиция, Таммисте говорит, что об этом станет ясно на днях.