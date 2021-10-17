17.10.2021, 21:10
Таммисте предрекает Нарве протесты(7)
Бывший мэр Нарвы, многолетний член Центристской партии Тармо Таммисте за час до конца голосования на избирательных участках не стал давать прогноз относительно того, сколько ЦП наберет голосов на этих выборах в Нарве.
Как замечает Таммисте, все партии и избирательные союзы идут на выборы только для того, чтобы их выиграть. "Другой цели не должно быть. И если кто-то говорит, что "Нам власть не нужна". Тогда возникает вопрос: а зачем вы участвуете в выборах?" — задается вопросом он.
Как отмечает Таммисте, такой политической борьбы в Нарве не было лет 20 — с таким количеством кандидатов и такой конкуренцией. "Поэтому говорить о том, кто выиграл, можно будет сказать не утром, а когда второй раз будут пересчитаны голоса. Я не исключаю, что будут протесты", — предрекает он. Будет ли создана коалиция, Таммисте говорит, что об этом станет ясно на днях.
По его словам, в Нарве попыток подкупа голосов не было.