В ходе операции по выселению левых активистов из заброшенного жилого помещения в Берлине пострадали более 45 полицейских

"В результате проведения операции [по расселению] пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей", — отмечается в сообщении. При этом указывается, что в общей сложности стражи порядка временно арестовали 76 человек.

В пятницу утром сотрудники полиции начали операцию по расселению сквота под названием "Кёпи", расположенного на улице Кёпеникер-штрассе в центре Берлина. С помощью специальных технических средств стражи порядка пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление — их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В операции принимали участие 3,5 тыс. полицейских. Всего из сквота было выселено 38 человек. Территория сквота была полностью очищена от посторонних лиц и взята под охрану. В пятницу вечером более 5 тыс. агрессивно настроенных демонстрантов вышли на улицы германской столицы в связи с расселением "Кёпи". Активисты в берлинском районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды, в отдельных случаях были повреждены автомобили и снесены дорожные знаки. Власти Берлина решительно осудили беспорядки.

Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания проходила на основании жалобы домовладельца, который еще летом подал иск в суд Берлина. В пятницу судебный пристав в сопровождении полицейских осмотрел участок, который должен быть снова передан владельцу.

Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово направились на запад, и многие здания опустели. В брошенных домах стали жить представители различных субкультур. Сквот "Кёпи" был захвачен левыми активистами в 1990 году. Берлинские власти приступили к расселению многих захваченных зданий в Восточном Берлине сразу же после объединения Германии в октябре 1990 года. Тем не менее во многих сквотах до сих пор проживают люди.