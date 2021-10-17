Пропавший в Ляэне-Вирумаа 69-летний Юрий найден

Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из попечительского дома в деревне Ундла волости Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.