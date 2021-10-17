ФОТО | В Таллинне открылась большая выставка о Европе после Первой мировой войны

Интерактивная выставка — это попытка осмыслить бурное начало межвоенного периода, сделав особый упор на историю Восточной и Центральной Европы. На выставке рассматриваются чрезвычайные культурные, экономические и другие изменения, которые произошли в Европе в 1918–1923 гг.

”Мы хотим показать, что по сей день ощущаем последствия событий столетней давности. Сравнивая различные трактовки процессов, которые происходили в этом регионе после Первой мировой войны, мы можем представить чувства отдельных народов, и многообразие сохранившихся в коллективной памяти картин этого конфликта”, — сказал профессор Ян Рыдель, координатор Европейской сети памяти и солидарности (ENRS) в Польше.

Выставка на эстонском и английском языке насчитывает более 200 архивных материалов в интерактивном формате: фотографий, документов, фильмов, карт и личных воспоминаний. События 1918-1923 гг. по-разному врезались в память народов Европы, а потому авторы выставки решили представить историю Великой войны и ее последствий, исходя из региональной перспективы. Так выставка развивает международную трактовку истории и с уважением относится к различному опыту и чувствам.

”Эти годы, которые многим народам принесли множество страданий, тем не менее, обладают позитивным значением для Эстонии. В эти годы умело воспользовались международным положением и создали независимое Эстонское государство”, — отметил член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу.

Передвижная выставка ”После великой войны. Новая Европа 1918–1923” экспонируется в разных странах уже на протяжении трех лет и за это время посетила девять городов.

О выставке