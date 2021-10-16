Цены неуклонно идут вверх: как выбрать выгодный пакет электроэнергии(40)
Биржевые цены на электроэнергию в сентябре установили несколько рекордов. 20 сентября, в понедельник, цена на бирже Nord Pool выросла на 54,9% по сравнению с воскресеньем накануне и составила 144,80 евро за мегаватт-час. Несколькими днями ранее, 15 сентября, рекордный прыжок достигал 160,36 евро. До этого последний резкий скачок цены на электроэнергию в Эстонии был в 2014 году, тогда она составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Повышение цен объясняется холодной погодой в Эстонии и в соседних странах, а также низкой выработкой возобновляемой энергии прошедшим летом, ростом потребления и подорожанием сырья для электростанций.
Департамент конкуренции советует потребителям крайне тщательно подходить к смене пакета электроэнергии. Из-за высоких цен важно подумать, является ли выбранный пакет самым выгодным и можно ли что-то сделать для экономии электроэнергии.
Выбор есть
В Эстонии шесть продавцов электроэнергии: Eesti Energia, Alexela, Elektrum, Eesti Gaas, VKG, 220 Energia.
Потребитель может выбирать между разными пакетами. Пакет может быть основан на биржевой цене или на фиксированной со сроком действия от 6 до 36 месяцев. Также пакет может быть комбинированным — с биржевой и фиксированной ценой.
Департамент следит за изменениями цены на электричество. По имеющимся данным можно сказать, что пакеты с биржевой ценой выгоднее пакетов с фиксированной. Но это лишь в том случае, если последовательно покупать электроэнергию по биржевой цене в течение долгого периода. Плюс же пакета с фиксированной ценой в том, что он позволяет лучше планировать бюджет.
Цена электричества на бирже постоянно колеблется. Есть часы, когда цены выше среднего, но есть и такие, когда цена может быть очень низкой. У потребителя с биржевым пакетом есть возможность сэкономить, потребляя меньше электричества в дорогие часы и больше в дешевые. У потребителей фиксированных пакетов такой возможности нет.
Разница ощутима
Специалисты портала elektrihind.ee регулярно сравнивают цены на пакеты электроэнергии. Последнее годовое сравнение показывает, что на данный момент разница в цене между самым дорогим и самым дешевым биржевым пакетом составляет 26 евро (8%). А разница между фиксированными пакетами доходит даже до 72 евро (22%).
”Цена на электроэнергию также зависит от типа производства, т. е. от того, произведена ли электроэнергия из возобновляемых или невозобновляемых источниках энергии, большинство производителей предлагают оба варианта”, — добавляет член правления портала сравнения цен на электроэнергию Elektrihind.ee Керт Вальбет.
Самый выгодный биржевой пакет на данный момент, согласно показаниям среднего эстонского потребителя, предлагает 220 Energia. Пакет обойдется в 320 евро в год.
”Примерно в этом же диапазоне остаются Alexela, Elektrum, Eesti Gaas и VKG. Их пакеты всего на несколько евро дороже, чем у 220 Energia. У некоторых из них в пакет включен единый расчет с сетевой услугой Elektrilevi”, — говорит Керт Вальбет.
Однако самым дорогим поставщиком, по данным портала, является Eesti Energia. Биржевой пакет этой компании обойдется в 346 евро в год, что на 26 евро дороже, чем у самого выгодного поставщика.
”На это влияет, прежде всего, компонент фиксированной месячной стоимости 1,99 евро. Следует иметь в виду, что Eesti Energia не имеет прозрачного ценообразования. Стоимость зависит от конкретного потребителя, поэтому она может отличаться от той, что использовалась при сравнении”, — уточняет представитель портала.
Из пакетов с фиксированной ценой самый выгодный опять же у 220 Energia. Годовые расходы на пакет этой компании у средней эстонской семьи составят 323 евро. Самый дорогой из пакетов с фиксированной ценой у Eesti Gaas с годовой стоимостью в 395 евро.
”Наиболее выгодные пакеты от Eesti Energia и Eesti Gaas — это пакеты, фиксированные на 36 месяцев, у Elektrum — на 24 месяца, а у 220 Energia, Alexela и VKG — на 12 месяцев. Частные потребители при необходимости могут бесплатно расторгнуть фиксированный договор до окончания срока его действия”, — напоминает специалист.
Если сравнивать сегодняшние фиксированные пакеты электроэнергии с теми, которые были доступны в ноябре 2020 года, то рост цен, по данным elektrihind.ee, составляет 53%. Если год назад самый дешевый фиксированный пакет стоил 209 евро в год, то на данный момент самый дешевый пакет на тех же условиях обойдется в 320 евро в год.
Кому какой пакет подойдет
Расходы на электричество во многом зависят и от времени, в которое потребитель привык использовать больше электроэнергии. В качестве примера мы взяли три типа потребителей. Первый тип: семья из трех человек, где родители работают, ребенок учится в школе. Основной расход электричества приходится на вечера и выходные. Второй тип: пенсионер, проводящий большую часть дня дома. Электричество он расходует как днем, так и вечером по необходимости. Третий тип: одинокий работающий человек. Большую часть времени он проводит вне дома, поэтому расход электричества небольшой и приходится на вечернее время.
О том, какой пакет подошел бы каждому потребителю, рассуждает руководитель по продажам частным клиентам AS Alexela Мартин Мююрисепп:
”Семье, проживающей в многоквартирном доме, подойдет как биржевой, так и фиксированный пакет. С биржевым пакетом семья выиграет в часы с низкой ценой, но надо быть готовыми и к более дорогим периодам.
Фиксированная цена подойдет, если есть желание обезопаситься от биржевых колебаний и планировать свои расходы на электричество, — говорит Мююрисепп. — Пенсионеру больше подойдет фиксированный пакет, т. к. потребление в основном идет дневное. А одинокому работающему человеку подошел бы биржевой пакет. Биржевые цены выгоднее ночью и на выходных. Советуем включать стиральную машину на выходных или устанавливать ее таймер на ночь”.
Руководитель по розничным продажам Eesti Gaas Танель Тоомик считает, что по описанным типажам нет особой разницы, использовать ли биржевой или фиксированный пакет. В случае фиксированного пакета нет разницы и в том, идет ли расчет по единому или двойному тарифу.
”Для данных клиентов важно, чтобы электричество было наиболее дешевым. На данный момент биржевая цена очень высокая. Клиенты с биржевым пакетом, скорее всего, еще не ощутили этого, т. к. июль-август были теплыми. Но счета за сентябрь будут более весомыми”, — говорит Тоомик.
Он объясняет, что в отношении фиксированного пакета важно выбрать правильный момент, когда цена на электричество низкая.
”Советуем потребителям фиксировать цену тогда, когда она наиболее выгодная, посильная. Если зафиксировать цену сегодня, это не поможет снизить затраты, т. к. и фиксированная цена зависит от высокой биржевой. Но если же клиент опасается, что рыночная стоимость еще больше поднимется, то, зафиксировав ее сегодня, он обеспечит себе сегодняшний ее уровень”, — объясняет Тоомик.
Он объясняет, как лучше выбрать между пакетами с двойным тарифом или с единым тарифом. Если электричество используется постоянно либо только ночью и по выходным, то разумнее выбрать двойной тариф. Если же электричество используется только в будни и по большей части в дневное время, то подойдет пакет с единым тарифом.
В Eesti Energia также отметили, что советуют выбор пакета, опираясь не на типы потребителей, а на то, хочет ли потребитель отслеживать биржевую цену или нет.
”Если не хочет, то подойдет фиксированный пакет, который дает уверенность, что цена за киловатт-час в счете не изменится. Если же отслеживание цен и согласование потребления интересует человека, стоит выбрать биржевой пакет. Клиенты Eesti Energia могут видеть текущую биржевую стоимость в нашем мобильном приложении. Многие клиенты используют эту возможность, чтобы работу домашней техники — стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, электрокаминов — приурочить к часам с наиболее выгодной ценой. Таким образом они выигрывают в стоимости”, — объясняет руководитель по коммуникациям поддержки клиентов Лилиан Эйландт.