Полиция: мошенники берут кредиты на имя пострадавших

По словам главы службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауля Пихельгаса, применяются старые схемы мошенничества, но в последнее время количество таких случаев значительно возросло.

”Зачастую мошенники не ограничиваются деньгами на счету потерпевшего, а пытаются взять на имя жертвы кредит, выманивая у человека максимально возможную сумму денег, и ставя тем самым потерпевшего в ещё более сложное положение. Мошенникам удаётся взят кредит на имя жертвы, поскольку люди неосознанно передают слишком много своих личных данных. Нам известны случаи, когда люди передавали мошенникам копии своих документов, личные коды, информацию с банковских карт и другие подобные данные. Владея личными данными, злоумышленники могут причинить большой вред”, — пояснил Пауль Пихельгас.

В числе пострадавших есть люди, которые откликнулись на предложения мошенников инвестировать деньги, а также пострадавшие, которым звонил якобы представитель банка. Начиная с сентября зафиксировано несколько десятков таких случаев. Мошенниками были оформлены кредиты на различные суммы, которые порой достигали 10 000 евро.

Полиции известны случаи, когда людей просили перевести поступившие на их счета суммы кредитов на другие банковские счета.

”В таких случаях мы имеем дело с деньгами, которые были выманены у другого пострадавшего, с оформленным на имя жертвы или на имя другого человека кредитом. Зачастую пострадавший даже не знает, что на его имя взят кредит. Полиция обращает внимание людей на то, что ни в коем случае нельзя переводить поступившие таким образом на ваш счёт деньги, об этих денежных поступлениях надо незамедлительно сообщить в полицию”, — предупредил Пихельгас.

Советы по защите своего имущества:

Относитесь с осторожностью к предложениям о быстрых и крупных заработках путём инвестиций, а также к звонкам из банка о подозрительных сделках на счету. Как правило, звонящий не говорит по-эстонски.

Не устанавливайте по просьбе неизвестного человека программное обеспечение, которое даёт возможность видеть экран и управлять вашим компьютером — TeamViewer или AnyDesk.

Не передавайте неизвестным людям данные своих документов, ID-карт, банковских карт, PIN-коды.

Не вводите по просьбе неизвестных людей коды Smart-ID или Mobiil-ID.

Для оформления кредита или инвестиции необходимо заключить договор. Внимательно читайте условия договора, и обращайте внимание на возможные дополнительные платы за услугу.

Перед совершением денежного перевода проверьте предприятие, на счёт которого вы переводите деньги.

Если вам позвонили с подозрительного номера, то сразу завершите звонок и заблокируйте номер.

Обратитесь в полицию, если вам причинён ущерб.

Предупредите о схемах мошенничества своих знакомых, друзей и близких.