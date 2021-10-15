На произведенный в Эстонии зеленый газ можно перевести весь внутренний пассажирский и грузовой транспорт

На конференции также выступил член правления AS Alexela Алан Вахт, отметивший, что наибольшая медвежья услуга климатического плана Fit for 55 — это сосредоточение внимания на электрических и водородных автомобилях и их продвижение. ”Биометан, например, может обеспечить даже отрицательные выбросы CO2 в окружающую среду, но по какой-то причине это решение не обсуждают. Если взглянуть на тяжелый транспорт, то, по крайней мере, в отношении фур газовое топливо является подходящей альтернативой. Электричество — нереальная цель для тяжелого транспорта. Почему? Потому что создание на дорогах зарядной мощности до 3500 кВт означало бы обустройство через каждые 60 километров зарядных станций по 5300 ампер. Чтобы было легче понять, я приведу пример — в домах используются основные предохранители на 16–25 ампер. То есть эти 5300 ампер, на мой взгляд, совершенно нереальны с точки зрения мощности наших электросетей. При такой мощности замена подключенного объема на технологию хранения на месте означает создание очень емких аккумуляторов — инвестиции на каждые 60 км достигнут 7 миллионов евро. И все это оказывает свое влияние на климат. Европейские чиновники могли бы хорошенько просчитать изложенные на бумаге идеи”, — сказал Вахт.