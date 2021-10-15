На произведенный в Эстонии зеленый газ можно перевести весь внутренний пассажирский и грузовой транспорт(16)
В этот раз ежегодная конференция Союза газовых предприятий была посвящена перспективам внутреннего производства зеленого газа и использованию сжатого газа в общественном и автомобильном транспорте. Исполнительный директор Союза газовых предприятий Хейко Хейтур отметил, что в прошлом году в Эстонии появилось несколько новых биогазовых установок, продукция которых уже успешно используется в общественном транспорте.
”В свете ”зеленой революции”, спрос на экологичный газ растет, поскольку речь идет о поддерживающем экономику замкнутого цикла и, по сути, единственном биотопливе, которое может резко сократить выбросы в транспортном секторе, — сказал Хейтур, добавив, что в перспективе объемов производимого в Эстонии биогаза достаточно, чтобы перевести на него не только городской транспорт, но и большую часть внутригосударственных пассажирских и грузовых перевозок. — Кроме того, очевидно, что газ останется конкурентоспособным топливом и важным промежуточным звеном при переходе к зеленой экономике”.
Руководитель по устойчивым транспортным решениям Scania в странах Балтии Каур Сарв представил анализ, согласно которому аналогичная применяемой к электромобилям дотация при покупке работающих на газе грузовиков окажет на окружающую среду огромное воздействие: ”Сегодня государство поддерживает покупку электромобилей суммой в 1,5 миллиона евро, что сокращает выбросы CO2 примерно на 600 тонн в год, а выделение такой же суммы для поддержки приобретения газовых грузовых автомобилей означало бы сокращение выбросов на целых 20 000 тонн в год”.
На ежегодной конференции также обсуждали тенденции развития газового рынка в целом и ценообразование. По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, снижения цен на газ можно ожидать с апреля следующего года: ”Прогнозы показывают, что в течение полугода цена на газ будет оставаться высокой, но весной следующего года мы увидим возвращение к норме. Иными словами, в апреле цена должна вернуться к 40 евро, а долгосрочный прогноз указывает на 20–30 евро за МВт-ч к 2023 году и далее”.
На конференции также выступил член правления AS Alexela Алан Вахт, отметивший, что наибольшая медвежья услуга климатического плана Fit for 55 — это сосредоточение внимания на электрических и водородных автомобилях и их продвижение. ”Биометан, например, может обеспечить даже отрицательные выбросы CO2 в окружающую среду, но по какой-то причине это решение не обсуждают. Если взглянуть на тяжелый транспорт, то, по крайней мере, в отношении фур газовое топливо является подходящей альтернативой. Электричество — нереальная цель для тяжелого транспорта. Почему? Потому что создание на дорогах зарядной мощности до 3500 кВт означало бы обустройство через каждые 60 километров зарядных станций по 5300 ампер. Чтобы было легче понять, я приведу пример — в домах используются основные предохранители на 16–25 ампер. То есть эти 5300 ампер, на мой взгляд, совершенно нереальны с точки зрения мощности наших электросетей. При такой мощности замена подключенного объема на технологию хранения на месте означает создание очень емких аккумуляторов — инвестиции на каждые 60 км достигнут 7 миллионов евро. И все это оказывает свое влияние на климат. Европейские чиновники могли бы хорошенько просчитать изложенные на бумаге идеи”, — сказал Вахт.
В ходе обсуждений выяснилось, что домохозяйства и предприятия нуждаются в поддержке, чтобы справиться с высокими ценами на энергоносители, а производству биогаза по-прежнему требуется плечо государства. Представители крупных партий сосредоточили внимание на мерах по нейтрализации последствий роста цен на энергоносители. Среди прочего, было сказано, что акциз должен оставаться на низком уровне, а в дальнейшем в качестве дополнительных послаблений можно рассмотреть снижение налога с оборота, поддержку бытовых потребителей и реализацию расширенного снижения акциза для энергоемких компаний.
Ежегодная конференция по газовому рынку состоялась 14 октября. Ее организаторами выступили Союз газовых предприятий Эстонии, Eesti Gaas и Alexela.