Директор спортклуба: конечно, виновата оккупация. Но есть идея: как побудить серьёзных людей вакцинироваться

Что делать? Такой вопрос задал Ленин в своей работе, опубликованной в 1902 году. Рассуждения и деятельность злого гения привели значительную часть мира почти на столетие к коммунистическому безумию, последствия которого проявляются до сегодняшнего дня.

То, что отношение к вакцинации у многих жителей Эстонии и стран бывшего социалистического лагеря отличается от демократий Скандинавии и Западной Европы, не случайно. Почти 50 лет советской оккупации вырастили поколения, которые привыкли не доверять власти, подворовывать у государства и не думать об обществе.

Мы живем уже 30 лет в своей стране и можем сами принимать решения. Видимо, поэтому в Эстонии правительство, ученые и врачи надеялись на здравый смысл людей, научный подход и солидарность. К сожалению, последние места Эстонии в Евросоюзе по уровню вакцинации показывают иное.

Теории заговора, обожание всего псевдонаучного, недоверие правительству, поддержка радикализма — вот что характеризует типичного антипрививочника. Конечно, есть в Эстонии и люди, которые по различным причинам не могут вакцинироваться, и их нужно понять.

Но в действительности людей, принципиально отказывающихся от вакцин слишком много, чтобы достичь скандинавского уровня, где привиты почти на 20% больше человек, чем в Эстонии.

Что же делать?

Предложу идею для взрослых невакцинированных людей, которые беспокоятся о себе и здоровье других: дать каждому новому полностью привитому человеку бесплатную возможность занятий в спортклубе до конца года.

Для правительства это бы означало поддержку спортклубов соответствующей суммой. Поскольку из-за нынешних ограничений посещаемость спортклубов (читай — забота о своем здоровье) снизилась на 30-50 процентов, то у спортклубов возникли очень большие проблемы с покрытием текущих расходов.