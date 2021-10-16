Главный экономист: глобальные трудности с поставками могут сыграть на руку Эстонии

По словам Пальма, производственные предприятия Балтии имеют возможность повысить свою роль в цепочках поставок международных компаний благодаря высокому доверию, большей гибкости и растущим технологическим возможностям. Сообщений о нехватке оборудования и материалов, ограничивающих производство, становится меньше. В результате кризис создал возможность увеличить наше присутствие на рынке Европейского союза и привлечь новые инвестиции. ”Проблемы в мировой торговле открывают хорошие возможности для стран Балтии, где у компаний обычно короткие цепочки поставок”, — сказал Пальм.

Мировая промышленность уже некоторое время страдает от сбоев в цепочках поставок, наиболее очевидными из которых являются трудности с поставкой электронных компонентов и рост цен на сырье. В сентябре индекс делового климата Германии IFO продолжал снижаться уже третий месяц, что указывает на ограничения производства и нехватку промежуточных товаров.

Пальм отметил, что стоимость перевозки контейнера из Азии в Европу в прошлом году выросла в шесть раз, в то время как рекордные 73% немецких производственных компаний сообщили о нехватке оборудования и материалов, что ограничивает их производственную деятельность. Главный экономист добавил, что сбои в мировой торговле обычно объясняют затруднениями с поставками, что не совсем верно, поскольку причиной сбоев является не только предложение, но и стремительный рост потребительского спроса. ”Например, розничные продажи в США за первые семь месяцев 2021 года были на 20% выше, чем в докризисный период. Это действительно впечатляющий рост, учитывая, что за последнее десятилетие розничная торговля росла в среднем всего на 3–4% в год”, — отметил Пальм. Таким образом, удовлетворить быстро растущий спрос было бы настоящей проблемой даже при отлаженной цепочке поставок.