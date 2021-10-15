15.10.2021, 09:50
Центристы предлагают создать фонд компенсации ущерба от вакцин
Foto: Taavi Sepp
Центристская партия сообщает, что на этой неделе направила партнеру по коалиции шесть предложений, как избежать новых ограничений и увеличить охват вакцинацией, а именно:
1. Выплачивать людям в возрасте от 60 лет пособие в размере 100 евро после прохождения вакцинации первой или последующими дозами.
2. Каждому центру семейных врачей выплачивать 10 000 евро, когда среди их пациентов в возрасте от 60 лет процент вакцинированных достигнет 80%.
3. Выплатить работникам домов престарелых премию в размере их месячной зарплаты, когда процент вакцинированных среди них достигнет 90%.
4. Выплачивать местным самоуправлениям по 10-20 евро на каждого жителя, когда среди жителей старше 60 лет или среди взрослого населения процент вакцинированных будет 80%.
5. Создать фонд компенсации ущерба от вакцин.
6. Организовать вакцинацию на дому.
Будут ли эти предложения воплощены в жизнь, неизвестно.