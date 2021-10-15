Госконтроль: проектирование Rail Baltica и приобретение земель на много лет отстают от графика(19)
По сравнению с изначальным графиком приобретения земель задержка увеличилась до пяти лет. Из всех предположительно необходимых земель по состоянию на второй квартал этого года было приобретено немногим более одной четверти, а в Харьюмаа, где земли более дорогие, всего шесть процентов. В своем промежуточном отчете Госконтроль также указывает относительно реализации проекта Rail Baltica, что задержка с реализацией основных проектов отодвигает срок окончания всего проекта, и бюджеты на работы в рамках проекта Rail Baltica значительно изменились.
Согласно данным за второй квартал 2021 года, от общего объема недвижимостей, предположительно необходимых для реализации проекта, было приобретено 28%, а задержка с приобретением земель в Эстонии в рамках всего проекта составила уже пять лет по сравнению с изначальным сроком. Меньше всего Земельный департамент, занимающийся приобретением земель, преуспел в Харьюмаа, где было приобретено 6% от общего количества земель, необходимых для сооружения железной дороги.
Это вызывает озабоченность как с точки зрения графика, так и бюджета т.к. уровень цен в Харьюмаа выше, чем в Рапламаа или в Пярнумаа, и нужно приобрести такие земельные участки, сложность приобретения которых для государства может быть выше среднего. Земельный департамент до сих пор приобретал, прежде всего, такие недвижимости, на которых трасса преимущественно будет проложена через леса и поля, и где нет большого количества коммерческих или жилых земель. В Харьюмаа ситуация другая. Кроме того, согласно данным Земельного департамента, стоимость сделок с землей в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа к 2020 году возросла по сравнению с 2014 годом, когда был запланирован бюджет, более чем на 50%. Для приобретения недвижимостей бюджет в рамках соглашений с Фондом соединения Европы CEF 1 и CEF 6 составил в общей сложности 29,1 миллионов евро (в т.ч. доля собственного финансирования), и из этой суммы на данный момент было использовано лишь 11%.
Выяснение недвижимостей, которые необходимо приобрести, занимает больше времени, чем планировалось изначально, а также процесс их приобретения проходит достаточно медленно. У Земельного департамента, который является организатором процедуры приобретения недвижимостей, были случаи, когда выяснение стоимости недвижимости и переговоры с владельцем затягивались на более долгий срок, чем разрешено законом, т.к. оценка недвижимости — это довольно сложный процесс, или же владельцы не соглашаются с изначальным предложением. Владельцам земли следует помнить о том, что инициированное приобретение может длиться в среднем не менее 13 месяцев.
Принятый недавно закон не способствует равному обращению с владельцами земель, необходимых для строительства железной дороги. На практике было обнаружено эффективное решение, которое обеспечивает равное обращение с землевладельцами, однако, по мнению Госконтроля, оно не соответствует действующему закону. Закон о приобретении недвижимости в интересах общественности (KAHOS), который вступил в силу в 2018 году, может вызывать неравное обращение, т.к. владельцам аналогичных участков может быть предложена разная сумма компенсации, в зависимости от выбранной методики. Для приведения прежней практики Земельного департамента в соответствие с действующим законодательством Министерство экономики и коммуникаций должно инициировать внесение поправок в закон, чтобы установить методику оценки размера компенсации.
До конца не ясно, какое количество и каких именно земельных участков необходимо приобрести, т.к. составление связанных с планировкой документов задерживается. У Министерства экономики и коммуникаций отсутствует целостный обзор того, какое количество и каких именно земельных участков следует приобрести для строительства Rail Baltica, т.к. в основные проекты, которые находятся в процессе составления, и окончание которых по большей части зависит от проектировщика и RB Rail AS, вносятся частичные изменения относительно запланированной до сих пор трассы. Кроме того, в Пярнумаа уездная планировка, которая лежала в основе предварительного проекта, была признана частично недействительной, и в отношении признанной недействительной части основной проект будет готов не ранее 2023 года.
Госконтроль обращает внимание, что в свете задержки окончания составления основных проектов и приобретения земель следует пересмотреть график работ в Эстонии в объеме всего проекта. Несмотря на многочисленные признаки того, что проект существенно отстает от графика, во время проведения аудита, по словам Министерства экономики и коммуникаций, по-прежнему было в планах завершить строительство железной дороги к 2026 году. В качестве одного из решений участники проекта предоставили в Госконтроль план вводить железную дорогу в эксплуатацию в 2026 году по этапам, например, на участке Таллинн-Пярну. В интервью, данном 1.10.2021 г. Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, министр экономики и инфраструктуры все же признал, что весь проект не будет готов к этому моменту.
Поскольку эстонская часть бюджета Rail Baltica не распланирована по годам до конца проекта Rail Baltica, невозможно оценить, был ли превышен бюджет, или же нет. Тем не менее, в объемах работ в рамках бюджетов очевидны существенные изменения. В последний раз эстонская часть бюджета Rail Baltica была обновлена в 2018 году. Согласно прогнозу Rail Baltica Estonia OÜ, по крайней мере в отношении сооружения построек, которые находятся в их сфере ответственности, очевидно подорожание по сравнению с бюджетом в рамках изначального соглашения о финансировании, а также с обновленным бюджетом, составленным позднее на основании предварительного проекта.
Бюджет увеличился по причине расширения круга работ в рамках проекта и общего роста цен. Например, добавились местные остановки, которые увеличат стоимость приблизительно на 16 миллионов евро, а также расширение пассажирских терминалов в Пярну и Юлемисте, которые в свою очередь также увеличат стоимость предположительно на 49 миллионов евро. В то же время Министерство экономики и коммуникаций в ходе аудита указало, что если какой-либо вид работ в проекте превысит бюджет, получится выполнить другой вид работ по более низкой цене.
Госконтроль указал, что поскольку Министерство экономики и коммуникаций не обновляет бюджет проекта Rail Baltica в ходе уточнения проектной информации, сложно предусмотреть, когда возникнет потребность в получении дополнительных средств из государственного бюджета. В интервью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (1.10.2021) министр экономики и инфраструктуры сказал, что в эстонской части проекта дефицит бюджета может составлять 300-500 миллионов евро до 2030 года. Госконтроль порекомендовал министру обновить бюджет Rail Baltica, касающийся той части железной дороги, которая будет проходить по территории Эстонии, до вероятного завершения строительства. Однако министр ответил, что новый уточненный прогноз стоимости планируется составить только до 2026 года, хотя очевидно, что к этому времени проект еще не будет завершен.
Общая информация:
Целью аудита ”Промежуточный отчет о реализации проекта Rail Baltica” является оценка того, осуществляет ли государство приобретение правильной недвижимости для проекта Rail Baltica в оговоренный срок, были ли выяснены расходы на приобретение недвижимости, а также каким образом в последние годы реализация проекта происходила в рамках установленного графика и в пределах бюджета. Кроме того, цель заключается в том, чтобы проверить, какие виды работ были осуществлены после публикации отчета Госконтроля об аудите в 2019 году.
После восстановления независимости Rail Baltica является крупнейшим инфраструктурным проектом Эстонской Республики, как по стоимости, так и по масштабу. Общая запланированная протяженность железной дороги от Таллинна до границы Литвы и Польши составит 870 километров, из которых по территории Эстонии будет проходить 213 километров. В Эстонской Республике для строительства Rail Baltica необходимо выделить около 1000 земельных участков, 863 из которых находится в частной или муниципальной собственности.
Реализация проекта Rail Baltica, согласно анализу эффективности затрат, составленному в 2017 году, будет стоить около 5,79 миллиардов евро. По данным 2018 года 1,58 миллиардов из этой суммы будет затрачено на строительство железной дороги в Эстонии. В 2017 году три прибалтийских государства заключили соглашение, согласно которому взяли на себя обязательство построить железную дорогу Rail Baltica к 2025 году и обеспечить ее доступность для эксплуатации к 2026 году. В объеме до 85% проект финансирует Европейский союз, остальную часть Эстония, Латвия и Литва должны будут выплатить самостоятельно.