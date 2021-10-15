Госконтроль: проектирование Rail Baltica и приобретение земель на много лет отстают от графика

По сравнению с изначальным графиком приобретения земель задержка увеличилась до пяти лет. Из всех предположительно необходимых земель по состоянию на второй квартал этого года было приобретено немногим более одной четверти, а в Харьюмаа, где земли более дорогие, всего шесть процентов. В своем промежуточном отчете Госконтроль также указывает относительно реализации проекта Rail Baltica, что задержка с реализацией основных проектов отодвигает срок окончания всего проекта, и бюджеты на работы в рамках проекта Rail Baltica значительно изменились.

Согласно данным за второй квартал 2021 года, от общего объема недвижимостей, предположительно необходимых для реализации проекта, было приобретено 28%, а задержка с приобретением земель в Эстонии в рамках всего проекта составила уже пять лет по сравнению с изначальным сроком. Меньше всего Земельный департамент, занимающийся приобретением земель, преуспел в Харьюмаа, где было приобретено 6% от общего количества земель, необходимых для сооружения железной дороги.

Это вызывает озабоченность как с точки зрения графика, так и бюджета т.к. уровень цен в Харьюмаа выше, чем в Рапламаа или в Пярнумаа, и нужно приобрести такие земельные участки, сложность приобретения которых для государства может быть выше среднего. Земельный департамент до сих пор приобретал, прежде всего, такие недвижимости, на которых трасса преимущественно будет проложена через леса и поля, и где нет большого количества коммерческих или жилых земель. В Харьюмаа ситуация другая. Кроме того, согласно данным Земельного департамента, стоимость сделок с землей в Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа к 2020 году возросла по сравнению с 2014 годом, когда был запланирован бюджет, более чем на 50%. Для приобретения недвижимостей бюджет в рамках соглашений с Фондом соединения Европы CEF 1 и CEF 6 составил в общей сложности 29,1 миллионов евро (в т.ч. доля собственного финансирования), и из этой суммы на данный момент было использовано лишь 11%.