ЭСКИЗ | Смотрите, каким будет новый Маардуский культурный центр

В мае этого года Маардуская горуправа объявила архитектурный конкурс на проектирование общего пространственного решения для строительства нового культурного центра, цель которого — получить наилучшее комплексное видение будущего центра. Сегодня, 14 октября, победителем конкурса был объявлен эскиз под названием KOOSKÄIM, который создала студия архитектуры и дизайна DOKK Architects OÜ. С пятью лучшими конкурсными работами можно будет ознакомиться начиная с 19 октября в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте, 12б).

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, новый современный центр очень ждут горожане и творческие коллективы, и проведение конкурса идей — первый шаг в направлении создания центра. ”В результате проведения конкурса идей мы получили пять лучших архитектурных решений, которые учитывают потребности планируемого центра и отвечают современным требованиям”, — сказал мэр.

За время проведения конкурса поступило 13 соответствующих условиям работ, из которых жюри выбрало 5 лучших. I место и премии в размере 9000 евро удостоилась работа под названием KOOSKÄIM авторства DOKK Architects OÜ. II место и премию в размере 7000 евро получила работа под названием ALKEEMIK, автор — Molumba OÜ. III место и премию в размере 5000 евро получила работа под названием LAVA , автор — DAGOpen OÜ. Поощрительные премии в сумме 2000 получит эскиз LAVA, автор — Projekt Kuubis OÜ и эскиз PÄRG, автор — Projektibüroo OÜ.