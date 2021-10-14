ЭСКИЗ | Смотрите, каким будет новый Маардуский культурный центр
В мае этого года Маардуская горуправа объявила архитектурный конкурс на проектирование общего пространственного решения для строительства нового культурного центра, цель которого — получить наилучшее комплексное видение будущего центра. Сегодня, 14 октября, победителем конкурса был объявлен эскиз под названием KOOSKÄIM, который создала студия архитектуры и дизайна DOKK Architects OÜ. С пятью лучшими конкурсными работами можно будет ознакомиться начиная с 19 октября в Маардуском центре досуга (Кеэмикуте, 12б).
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, новый современный центр очень ждут горожане и творческие коллективы, и проведение конкурса идей — первый шаг в направлении создания центра. ”В результате проведения конкурса идей мы получили пять лучших архитектурных решений, которые учитывают потребности планируемого центра и отвечают современным требованиям”, — сказал мэр.
За время проведения конкурса поступило 13 соответствующих условиям работ, из которых жюри выбрало 5 лучших. I место и премии в размере 9000 евро удостоилась работа под названием KOOSKÄIM авторства DOKK Architects OÜ. II место и премию в размере 7000 евро получила работа под названием ALKEEMIK, автор — Molumba OÜ. III место и премию в размере 5000 евро получила работа под названием LAVA , автор — DAGOpen OÜ. Поощрительные премии в сумме 2000 получит эскиз LAVA, автор — Projekt Kuubis OÜ и эскиз PÄRG, автор — Projektibüroo OÜ.
По мнению членов жюри, авторам победившей работы удалось совместить презентабельность с повседневной практичностью — предложенное решение хорошо вписывается в городской контекст Маарду. Планировка здания функциональна, а фойе выглядит представительно и производит хорошее впечатление, в нем есть открытая площадка и лестница. Внешнее пространство детально продумано, оно дает возможность для разных видов деятельности, подъезды к зданию логичны и хорошо продуманы. Архитектурное решение здания соответствует окружающему ландшафту и застройке. Хорошим приемом стало также связывание в единое целое подходящего по масштабу амфитеатра и рыночной площади.
Согласно условиям конкурса, в центре культуры должен быть большой зал (примерно на 400 мест), малый зал (примерно на 100 мест), хореографический зал, зал для хорового пения, помещения для вокальных и танцевальных студий, зал для оркестра/музыкальной группы/хранения инструментов, помещения для кружков по интересам (минимум 2), мультифункциональные помещения для маардуских культурных объединений (минимум 5), а также помещения для кафе и Маардуского музея (примерно 100 м2). Закрытая площадь центра составит порядка 2800 м2.
В жюри конкурса входили: мэр Маарду Владимир Архипов, директор Маардуского центра культуры и информации Игорь Ермаков, городской архитектор Маарду (с 1993 по 2021 гг) Рийна Лийвамяги, а также члены Эстонского союза архитекторов: уполномоченные архитекторы Мартин Мелиорански, Карин Бахманн и замещающий член Кристель Нийсуке.
Новый культурный центр будет располагаться по адресу Карьяэри, 4 на месте нынешнего ”Рахвамая”. В следующем году планируется начать проектирование центра и в 2023 году приступить к строительству.