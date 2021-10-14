Государство предоставит всем потребителям субсидии на электричество задним числом

Кабмин утвердил две вспомогательные меры — это субсидирование половины стоимости за сетевую плату для всех жителей страны, включая и предприятия, а также выделение дотаций для семей с низким доходом (около 72 000 домохозяйств).

"Мы сейчас обсуждаем в министерстве, как будет сделано снижение сетевой платы, чтобы это было в рамках закона. Государство будет предоставлять субсидии на электричество с сентября [2021-го] по март [2022 года]", — объяснил министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Деньги на субсидии сетевой платы (75 млн) планируется взять из сверхприбыли за продажу квот на выбросы СО2. В случае с помощью малообеспеченным семьям сложнее сказать итоговую стоимость для государства, поскольку планируется, что власти будут оплачивать до шести центов на киловатт-час.

В правительстве также обсуждался вариант снижения налога с оборота на электроэнергию, но его сочли слишком сложным и длительным, поскольку это требовало бы провести законопроект через парламент.