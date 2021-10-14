Правительство прописало права вакцинированных от COVID-19 дополнительной дозой

На вакцинированных дополнительной дозой распространяются исключения, связанные с изоляцией, тестированием, участием в мепроприятиях, а также при пересечении границы. То есть в отношении них будет действовать та же регуляция, что действует сейчас для людей, прошедших полный курс вакцинации. Исключения для вакцинированных дополнительной дозой будут тоже действовать в течение года после введения вакцины.

Получивший дополнительную дозу вакцины человек не должен будет при отсутствии симптомов болезни оставаться после близкого контакта с больным COVID-19 на 10-дневной изоляции. Получивший дополнительный укол человек может участвовать во всех мероприятиях, где проверяются ковид-сертификаты. Также на привитых дополнительной дозой и не имеющих симптомов заболевания людей распространяется право пересекать границу для поездки в Эстонию.

Под дополнительной дозой подразумевается как добавочная доза, так и бустерная доза, которая была введена после прохождения курса первичной вакцинации.

В добавочной дозе нуждаются люди со слабым иммунитетом. В бустерной дозе могут нуждаться по прошествию определенного времени прошедшие курс вакцинации люди в связи с ослаблением иммунитета.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.