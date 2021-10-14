Эстонец, по вине которого в Финляндии погибла супружеская пара, предстал перед судом

Мужчина, который на своем BMW X5 гнал в состоянии опьянения 2,17 промилле, обвиняется в убийстве двух человек и игнорировании ПДД при отягчающих обстоятельствах. Прокурор просит назначить подсудимому в качестве наказания не менее 10 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП произошло между Бембёле и Ярвенпяя. Эстонец ехал на BMW по встречке. В лобовом столкновении погибла супружеская пара — 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Виновник аварии остался в живых, но получил серьезные травмы и ему потребовалась госпитализация.

Прокуратура обвиняет эстонца 1973 года рождения в убийстве двух человек, в создании опасной дорожной ситуации и управлении автомобилем в состоянии тяжелого опьянения. В момент взятия анализа опьянение водителя составляло 2,17 промилле.

Прокурор считает, что имело место именно убийство, так как мужчина действовал сознательно. Он отдавал себе отчет в том, что его его поведение на дороге может повлечь гибель людей.

Минимальное наказание за убийство в Финляндии составляет 8 лет лишения свободы. Если подсудимого признают виновным в убийстве двух человек плюс в нескольких менее тяжких преступлениях, то его ждет более строгое наказание.

В ходе допроса обвиняемый утверждал, что ничего не помнит. Как пишет Ilta-Sanomat, подсудимый имеет в Эстонии постоянное место жительства.