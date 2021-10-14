14.10.2021, 18:28
ФОТО | Грузовик Scania вынужден был свернуть в кювет(8)
В четверг примерно в 18 часов на 22-м километре шоссе Имавере — Вильянди в районе села Пааксима (Вильяндимаа) грузовой автомобиль Scania выехал с трассы в кювет.
Грузовик двигался из Имавере в сторону Вильянди, когда перед ним резко затормозил легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения с впереди идущими машинами, водитель направил свою Scania в кювет.
В машине был только водитель, который отделался испугом.
В ближайшее время за грузовиком приедет буксир.