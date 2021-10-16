ТАБЛИЦА и КАРТА | Люди уезжают. Смотрите, как поменялось население вашего города за 20 лет(8)
Например из волости Сетомаа в Вырумаа и Люганузе в Ида-Вирумаа за последние 20 лет уехали 36% жителей. Убавилось население и в некоторых местах Центральной Эстонии.
В первой таблице показаны уезды с приростом населения, расставленные по проценту прироста. Оказывается, Таллинн тут даже не на первом месте!
Во второй таблице указаны уезды, где население сократилось. Первыми идут те, где в процентном соотношении наблюдается самый большой отток населения. Наряду с упомянутыми выше Сетомаа и Люганузе больше всего население сократилось в Локса.
А вот так выглядела бы карта Эстонии, если бы площадь каждого уезда соответствовала размеру его населения. Например, Пярнумаа с 5419 км2 составляет 12,5% от площади Эстонии, но 85 760 человек жителей уезда — всего 6,4% от населения страны.