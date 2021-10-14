14.10.2021, 09:50
Встреча Алара Кариса с президентом Латвии отменилась: Левитс заразился коронавирусом(23)
Foto: Ilmar Saabas
В среду, 13 октября, вечером президент Латвии Эгилс Левитс вернулся из Швеции и сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным, сообщает пресс-служба президента. Сегодня Левитс намерен сдать PCR-тест.
Из-за положительного результата экспресс-теста Левитса отменена его встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Левитс лично позвонил эстонскому президенту, пишет Delfi.lv.
Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.
Президент Эстонии Алар Карис отправился в свой первый зарубежный визит на новой должности. Карис отправился в Ригу и Хельсинки, чтобы встретиться с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и главой Финляндии Саули Нийнистё. Карис вернется в Эстонию в четверг вечером.