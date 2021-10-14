Встреча Алара Кариса с президентом Латвии отменилась: Левитс заразился коронавирусом

Тем не менее, визит Кариса в Латвию не отменен. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Президент Эстонии Алар Карис отправился в свой первый зарубежный визит на новой должности. Карис отправился в Ригу и Хельсинки, чтобы встретиться с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и главой Финляндии Саули Нийнистё. Карис вернется в Эстонию в четверг вечером.