14.10.2021, 10:51
Эстонский академик стал одним из тех, кто определяет лауреатов Нобелевской премии(7)
Foto: Rauno Volmar
Эстонского молекулярного биолога и академика Марта Саарма избрали иностранным членом академии Шведской королевской академии наук, которая ежегодно определяет лауреатов Нобелевской премии в области физики и химии.
Ранее из эстонцев такой части удостаивались генетик Ричард Виллемс и проживающий за границей психолог Эндель Тулвинг.
”Я считаю это знаком признания, учитывая, что я был избран в секцию медицинских наук. Когда я смотрю на эту компанию, кто туда входит, то это все глубоко уважаемые люди. Там много людей, которые и сами получили Нобелевскую премию”, — прокомментировал Саарма в Eesti Päevaleht.