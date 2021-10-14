Эстонский академик стал одним из тех, кто определяет лауреатов Нобелевской премии

”Я считаю это знаком признания, учитывая, что я был избран в секцию медицинских наук. Когда я смотрю на эту компанию, кто туда входит, то это все глубоко уважаемые люди. Там много людей, которые и сами получили Нобелевскую премию”, — прокомментировал Саарма в Eesti Päevaleht.