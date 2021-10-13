13.10.2021, 21:50
В среду в Bingo loto взят джекпот в 541 000 евро!(6)
Tiina Kõrtsini / Õhtuleht
Сегодня в телепрограмме ”Suur lotokolmapäev” в Bingo loto был разыгран джекпот в сумме 541 095,70 евро. Выигрышный билет с десятью игровыми полями был куплен через интернет для одного розыгрыша.
До этого последний раз в Bingo loto главный приз выигрывали 18 августа, когда был сорван второй по величине в истории розыгрыша джекпот — 859 440 евро, его разделили между собой три молодые женщины (каждой досталось по 286 480 евро).
За первые 8 месяцев года предприятие Eesti Loto уплатило в государственную казну свыше 10 млн евро, а в качестве выигрышей выплатило почти 23 млн евро.