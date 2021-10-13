ТОП зарплат: самые щедрые работодатели Эстонии в сфере инфотехнологий

На втором месте таллиннская фирма Gelato Estonia (программирование, 4 работника) со средней зарплатой 7330 евро, на третьем — Breakwater Technology (программирование, 42 работника) со средней зарплатой 6555 евро.

В нынешний рейтинг включены фирмы, представившие годовой отчет за 2020 год, в которых работает не менее трех сотрудников.