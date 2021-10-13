ВИДЕО | В таллиннском автобусном депо ремонт закончился аварией — водитель врезался в другие автобусы

Предприятие проводит внутреннее расследование. По предварительной оценке, авария произошла по человеческой невнимательности. Дело в том, что на территории депо TLT на Кадака теэ идут строительные работы и движение там затруднено, пояснила пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко.