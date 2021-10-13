На пляже в Пирита начался осенне-зимний сезон. На сей раз он будет особенным

В соответствии с договором обслуживания пляжа в Пирита следует не позднее 15 октября упаковать пляжный инвентарь, после чего обслуживание пляжа продолжится в зимнем режиме.

”В конце сентября песок в последний раз почистили. Большинство скамеек, урн, различных качелей и велосипедных стоек демонтировано и отправлено на склад. Но поскольку люди гуляют здесь круглый год, мы решили оставить скамейки через каждую пару сотен метров. Этой зимой на пляже можно будет пользоваться и отапливаемым туалетом”, — отметил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

”Работы по уходу за пляжем в Пирита осуществляются круглый год. Конечно осенью и зимой их объем сокращается и уборки совершаются реже”, — добавил Тынис Лийнат. Летом урны опорожняются ежедневно, а в зимнее время — трижды в неделю.

По такому же расписанию обслуживают территорию трибун, в том числе убирают снег со ступенек и дорожек. Раз в неделю зимой чистят и зону прибрежного леса от променада до Меривялья и Мяхе-Каазику теэ.

Подготовка к новому пляжному сезону начнется 1 мая.

По заказу управы района Пирита обслуживанием пляжа с весны прошлого года занимается фирма GT4U Eesti OÜ, срок действия договора с которой истекает в апреле 2022 года.

Стоимость круглогодичного обслуживания пляжа в Пирита в течение 23 месяцев — 143 875 без налога с оборота.