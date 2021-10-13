13.10.2021, 12:16
ВИДЕО | В Ленобласти уничтожили очередную партию продукции из Эстонии и Германии — более 136 кг сыра и хамона(10)
Foto: Sven Arbet
Сотрудники Северо-Западного Россельхознадзора совместно с кингисеппскими таможенниками обнаружили на одном из городских складов временного хранения 136,8 кг сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу в РФ, сообщает Фонтанка.ру.
В частности, как сообщили 12 октября в пресс-службе ведомства, со склада в Кингисеппе было изъято почти 65 кг сыра производства Эстонии и Германии, 63,5 кг сливочного масла из Финляндии и 8,4 кг хамона в нарезке из Испании.
В соответствии с законодательством РФ вся животноводческая продукция была сожжена.