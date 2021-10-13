ФОТО | Вид на закат, рассвет и корабли. На популярном столичном променаде торжественно открылся ресторан OCEAN 11

Летом на новом променада Ванасадам, который расположен у круизного порта в Таллинне, не побывал разве что ленивый. Но это место идеально подходит для времяпрепровождения не только в теплое летнее время, но и круглый год напролет, ведь из расположенного там ресторана OCEAN 11 открывается изумительный вид не только на круизные лайнеры в порту, но и на закат и рассвет.

Это уже второй ресторан, который Кати Плаамус открывает в пандемию, коронакризису вопреки. Она отмечает, что в такое сложное время ресторан открыть не сложно, а вот удержать его на плаву — другое дело. "Если место хорошее и людям нравится, то они все равно будут приходить. Даже заказывать на вынос, когда двери закрыты", — говорит она.

Год назад, 11 ноября, она открыла на Тартуском шоссе французский ресторан Brasserie 11. Свои рестораны она считает совершенно разными, и если французские ресторан более атмосферный и энергичный, то OCEAN 11 — солидный и спокойный.

Торжественное открытие OCEAN 11 пришлось на 11 октября. Это все неспроста, а потому что Кати верит в магию чисел и для нее 11 — счастливое число, которое сопровождает ее по жизни, помогает и защищает.

OCEAN 11 — рыбный ресторан, поэтому в его меню можно отведать различные морепродукты: от мидий и устриц до гребешков и лобстеров. Шеф повар ресторана — Ало Стамм.

На фото — меню с открытия ресторана: Царские устрицы, копченый угорь, филе судака, запеченный гребешок, ризотто с лобстером, сорбет из юзу, перепелка с фуа-гра, мороженое.

На самом деле ресторан начал работать еще в июле во время Дней моря в Таллинне. Кати говорит, что тогда официанты не успевали обслуживать людей, а террасы были полностью забиты.

Теперь же у команды ресторана было достаточно времени, чтобы подготовиться, и уже сейчас можно прийти в ресторан и насладиться кухней и видами уже в его красивых помещениях.