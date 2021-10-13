За сутки в Эстонии выявлено 1228 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 13 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 252 человека. Всего в больницах 316 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 213, или 67,4%, и с завершенным курсом вакцинации 103, или 32,6%, .

За сутки в больницах открыли 55 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба были вакцинированы: 70-летняя и 81-летняя женщины.

За последние сутки проанализировали 7 314 результатов теста, из которых 1 228 оказались положительными. Из получивших положительный тест 810 не были вакцинированы и 418 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 991 дозу вакцины, всего введена 1 392 591 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,7%.

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