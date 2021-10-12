ЧП и криминал
12.10.2021, 20:16

ВИДЕО | Напавшего в Ласнамяэ с ножом среди бела дня на полицейских обнаженного мужчину успокоили электрошокером

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Сегодня некоторым жителям Ласнамяэ пришлось пережить несколько неприятных минут, став очевидцами опасного инцидента. На улице Пунане бегал голый мужчина с бутылкой в руках, пытавшийся с ножом напасть на полицейских. В результате эта трагикомедия завершилась применением со стороны полиции электрошокера.

"Сегодня в 14.20 в Центр тревоги позвонил человек, который сообщил, что в Ласнамяэ на улице Пунане находится голый мужчина, у которого в руках бутылка и нож. У звонившего возникло подозрение, что человеку нужна помощь.

На вызов отреагировали два полицейский патруля. По прибытию полиции на место происшествия, мужчина подбежал к одному из автомобилей полиции и бросил этот нож. Затем он поднял нож с земли, и, когда стражи порядка вышли из автомобиля, побежал с ним к патрульным. Распоряжениям полицейских мужчина не подчинялся, поэтому, оценивая опасность для себя и окружающих, полицейские применили тазер.

Никто в инциденте не пострадал. Медики отвезли 70-летнего мужчину для оказания дальнейшей помощи в больницу под опёку специалистов.

@temamid

##рекомендации ##реки

♬ оригинальный звук - манескат
@temamid

#рекомендации #реки

♬ для души - cucha i pedro

Видео задержания можно также посмотреть в группе EZ-дуны! в Facebook.

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