Профессор Меритс: спрятавшийся вирус COVID-19 может позже проявить себя неизвестным пока образом

"У меня есть опасения, что у детей, которые сейчас болеют коронавирусом, через год или пять лет проявится какой-нибудь странный симптом, которой потом свяжут с тем, переболел ли человек коронавирусом или нет", — говорит Меритс.

Как ученый, в опытах на мышах и обезьянах обнаружилось, что их почки, сердце, печень, кишечник, поджелудочная железа и другие органы после перенесенного коронавируса полны остатков COVID-19. "Я не осмелюсь утверждать, что это вредит организму, но ничего полезного здесь, по всей видимости, нет", — замечает Меритс.

По его словам, нужно отметить то, что у вирусов вообще есть свойство укрываться в переболевшем организме, а затем — иной раз в непредсказуемый момент — каким-то образом проявляться. Сейчас всё-таки нельзя достоверно утверждать, что у коронавируса будут какие-то отдаленные последствия, и говорить о времени, в течение которого они могут проявляться. "Может быть, он никак не даст о себе знать, а может проявиться, когда человеку исполнится 99 лет", — говорит Меритс.

По мнению профессора, возможные долгосрочные опасности болезни — одно из соображений, которое говорит в пользу вакцинирования детей и молодежи.

Меритс поясняет, что вакцина находится в организме локально, в определенном месте, не распространяется, и от нее не остается каких-то следов. "Вирус, напротив, распространяется везде, полностью загрязняет организм, от его действия могут оставаться доселе неизвестные побочные последствия", — подтытоживает Меритс.

Профессор считает, что до получения разрешения на вакцинацию детей младше 12 лет пройдет еще не меньше двух месяцев. "Я уверен, что Европейское агентство лекарственных средств в отношении ходатайств, касающегося детей, будет гораздо внимательнее и придирчивее", — сказал он.