Доказано: реформисты и центристы поделили бюджетные деньги для получения голосов на местных выборах

Министры действующей на Тоомпеа коалиции утверждают в прессе, что не используют деньги бюджета будущего года как инструмент повышения своей поддержки среди избирателей.

Однако издание Eesti Päevaleht располагает следующим фактом: баллотирующийся от Партии реформ в волостное собрание Виймси Мартин Рейм обратился к своим избирателям, рассказывая, как именно благодаря его партии одна из самых богатых волостей Эстонии получила из госбюджета крупную сумму на строительство футбольного холла. Именно поэтому Рейм призывает своих сторонников голосовать за него как кандидата Партии реформ.

"Благодаря активной работе футбол Виймси получил от государства поддержку, (партнеры по правительстванной коалиции выбрали на 2022 год места для 4 футбольных холлов, Партия реформ — Виймси и Йыгева, центристы — Пайде и Нарву)", — написал Рейс своим сторонникам.

Он сообщил, что до сих пор держался от политики в стороне, но этой весной решил, что на местных выборах выставит свою кандидатуру, чтобы бороться в за реализацию в волости этого проекта. И далее — открытым текстом (напечатанным жирным шрифтом) призвал голосовать за себя на воскресных выборах.

Из этого письма однозначно явствует, что Партия реформ и Центристская партия используют госбюджет будущего года для того, что достичь на местных выборах в своих опорных регионах желаемого результата.

На сооружение четырех "политических" футбольных холлов в бюджете 2022 года выделяется 6 миллионов евро.

В политических кулуарах ходят разговоры, что обе партии зарезервировали для себя в бюджете и другие скрытые "политпроекты" на сумму до 14 млн евро.

Газета Eesti Päevaleht попыталась связаться с Мартином Реймом, но этого сделать не удалось.