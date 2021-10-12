ВИДЕО | Президент Алар Карис вызвал Танеля Кийка на ковер в Кадриорг

В понедельник в своей первой речи на посту президента Карис отметил, что разрешение кризиса местами было сумбурным и многие свои решения правительство аргументировать не смогло.

После встречи с президентов Кийк сказал, что они говорили не о проблемах, а о возможностях. ”На самом деле сегодня мы обсуждали, каковы основные возможности увеличения охвата вакцинации, защиты групп риска”, — отметил Кийк и добавил, что они договорились с президентом продолжать обмениваться мыслями по этому поводу.