12.10.2021, 13:39
Synlab снижает стоимость ПЦР-теста на коронавирус(2)
Foto: Anni Õnneleid
Благодаря последовательной автоматизации работы лаборатории, повышению эффективности рабочих процессов и более низким закупочным ценам на лабораторные принадлежности и реактивы начиная с 13 октября SYNLAB снижает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Вместо прежних 58 евро такой ПЦР-тест теперь будет стоить 45 евро.
Проведение анализа по направлению от семейного врача для жителей Эстонии по-прежнему является добровольным и бесплатным. После получения направления от семейного врача каждый может забронировать для себя время тестирования в открытых пунктах тестирования по всей Эстонии.
Платный ПЦР-тест стоимостью в 45 евро можно пройти в следующих представительствах SYNLAB, заранее забронировав для этого время (образец берётся из носоглотки или с использованием жидкости для полоскания горла):
- В Таллинне по адресу Тёэкоя 1, Пн-Пт 07:30–19:00, Сб-Вс 09:00–17:00
- В Таллинне по адресу Таммсааре теэ 104a, (парковка за центром Mustamäe Keskus, мобильный пункт тестирования), Пн-Пт 08:00–16:30, (обед 12:00–12:30), Сб-Вс 09:00–17:30 (обед 13:00–13:30)
- В Таллинне по адресу Мере пст. 10 (Europark EP29, мобильный пункт тестирования), Пн-Пт 11:30–20:00 (обед 15:30–16:00), Сб-Вс 09:00–17:30 (обед 13:00–13:30)
- В Тарту по адресу Раатузе 21, Пн-Пт 13:00–18:30, Сб-Вс 09:00–13:00
- В Пярну по адресу Суур-Сепа 14 (отдельный вход со двора), Пн-Пт 13:00–17:00, Сб-Вс 09:00–12:00
- В Йыхви по адресу Яама 34, Пн-Пт 08:00–14:00, Сб-Вс 09:00–12:00
- В Нарве по адресу проспект Кангеласте 2 (проспект Героев), Пн-Пт 08:00–14:00, Сб-Вс 09:00–12:00
- В Выру по адресу Юри 19a (каб. 412), взятие образцов согласно графику