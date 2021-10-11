В Таллинне открыты две новые спортивные площадки

”При строительстве обеих площадок, мы исходили в первую очередь из пожеланий жителей соответствующего микрорайона, но, конечно же, и из того, что оборудование должно быть качественным и гармонично сочетатся с окружающей средой. Спортивная площадка в Тонди состоит из пяти тренажеров: для тела, груди, жима, стопы, бицепса и плечевого сустава. Последний, специально разработан для людей, пользующихся инвалидными колясками, но упражнения могут успешно выполнять и все кто желает. В общей сложности с этим оборудованием Omnigym можно выполнять более 30 различных упражнений, и лучшие спортсмены Эстонии также тренируются на аналогичном оборудовании. В то же время эти силовые агрегаты, произведенные у северных соседей, также просты в использовании для новичков, и любой желающий, независимо от возраста, может изменить сложность. Тренажеры оснащены QR-кодом, который открывает образец видео, что делает его еще проще в использовании ”, — рассказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе о возможностях спортивного городка Тонди.

”Спортивный городок Лилле — это площадка для уличных тренировок. Этот вид спорта появился в Эстонии двадцать лет назад и сочетает в себе как оздоровительный, так и профессиональный спорт, в основном для молодежи. Тренировка ограничена вашим собственным весом и состоит из различных трюков, статических поз и комбинаций. Мы объединились с Яаном Бронечем, который является одним из самых профессиональных спортсменов в этой области в Эстонии, чтобы вместе с ним привлечь больше молодых людей в этот вид спорта. Во всем мире этот уличный спорт очень популярен среди молодежи, но в Таллинне мало мест, где можно им заниматься, например, Кристийне — первое в своем роде. В то же время возможности спортивного городка не ограничиваются мероприятиями, ориентированными только для молодежи, потому что данные тренажеры идеально подходит для различных силовых и тренировочных упражнений как для новичков,так и для профессианалов. Вместе с площадкой,было построено и новое освещение, так что даже прохладными осенними вечерами можно будет провести зарядку и наполнитсья энергией. Мы нацелены на развитие спортивной инфраструктуры в нашем районе, а одна из стратегических целей — сделать активный и спортивный образ жизни неотъемлемой частью жителей каждого района”, — добавил Рийбе.