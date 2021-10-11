В Рийгикогу поддержали повышение размера штрафа за превышение скорости, зафиксированное камерой(12)
Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что на данный момент у местных самоуправлений нет возможности получать доход от зафиксированных автоматическими камерами контроля скорости нарушений, даже в том случае, если они сами купили и установили эти устройства. «С установкой и обслуживанием автоматических камер контроля скорости сопряжены дополнительные расходы, которые не предусмотрено выделить местным самоуправлениям. Поэтому, было бы разумно, если бы они смогли покрыть эти расходы с полученных штрафов», – сказал Юргенсон. Он добавил, что цены на автоматические камеры контроля скорости начинаются от 60 000 евро.
По словам заместителя председателя комиссии Хельо Пикхоф, выделяемые местным самоуправлениям средства, полученные с доходов от штрафов, предназначены для покрытия расходов на покупку и обслуживание автоматических камер контроля скорости и для обеспечения более безопасного дорожного движения. «Для поиска подходящего места для автоматических камер контроля скорости местное самоуправление должно обратиться в Департамент полиции и пограничной охраны и Транспортный департамент. Место установки камеры должно быть обосновано. Решение об этом принимает Департамент полиции и пограничной охраны, – сказала Пикхоф. – Надеюсь, что полученный со штрафов доход будет направлен также на решение ситуации, связанной с велосипедами и электрическими самокатами. Необходимо добиться, чтобы они не превышали скорость на пешеходных дорожках и не подвергали пешеходов опасности.
Согласно законопроекту, установка и использование автоматических систем надзора за дорожным движением на дорогах местных самоуправлений будет производиться при сотрудничестве трех сторон. Задача местных самоуправлений – приобретение и обслуживание устройств. Транспортный департамент будет заниматься базой данных автоматических систем надзора за дорожным движением и предоставлять данные в инфосистему полиции. В задачи Департамента полиции и пограничной охраны входит письменное предупредительное производство.
Также законопроект повысит ставку предупредительного штрафа, то есть штрафа, назначенного автоматической системой надзора за дорожным движением, с 190 до 300 евро, а максимальная ставка штрафа с целью воздействия будет повышена с 80 до 100 евро. Ставка предупредительного штрафа не повышалась с момента ее создания 12 лет назад. Помимо этого, законопроект внесет поправку, согласно которой Налогово-таможенный департамент сможет более просто и эффективно взыскать штрафы с целью воздействия без привлечения судебного исполнителя.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Деликтно-процессуальный кодекс, в Закон о дорожном движении и в Закон о налогообложении (457 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 20 октября.