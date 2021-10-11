В Рийгикогу поддержали повышение размера штрафа за превышение скорости, зафиксированное камерой

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что на данный момент у местных самоуправлений нет возможности получать доход от зафиксированных автоматическими камерами контроля скорости нарушений, даже в том случае, если они сами купили и установили эти устройства. «С установкой и обслуживанием автоматических камер контроля скорости сопряжены дополнительные расходы, которые не предусмотрено выделить местным самоуправлениям. Поэтому, было бы разумно, если бы они смогли покрыть эти расходы с полученных штрафов», – сказал Юргенсон. Он добавил, что цены на автоматические камеры контроля скорости начинаются от 60 000 евро.

По словам заместителя председателя комиссии Хельо Пикхоф, выделяемые местным самоуправлениям средства, полученные с доходов от штрафов, предназначены для покрытия расходов на покупку и обслуживание автоматических камер контроля скорости и для обеспечения более безопасного дорожного движения. «Для поиска подходящего места для автоматических камер контроля скорости местное самоуправление должно обратиться в Департамент полиции и пограничной охраны и Транспортный департамент. Место установки камеры должно быть обосновано. Решение об этом принимает Департамент полиции и пограничной охраны, – сказала Пикхоф. – Надеюсь, что полученный со штрафов доход будет направлен также на решение ситуации, связанной с велосипедами и электрическими самокатами. Необходимо добиться, чтобы они не превышали скорость на пешеходных дорожках и не подвергали пешеходов опасности.