ТОП зарплат: самые щедрые работодатели в промышленности

1 место: PKC Eesti AS, средняя брутто-зарплата — 4415 евро в месяц, проектирует, производит и интегрирует электрические распределительные системы и связанные с ними архитектурные компоненты, автомобильную электронику, электропроводку и кабели, в основном для грузовых автомобилей, автобусов и легких транспортных средств.