За рубежом
11.10.2021, 22:35

ТОП зарплат: самые щедрые работодатели в промышленности

 (1)
Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistav rahvusvaheline PKC Grupp sulgeb 2017. aasta märtsis Eestis tootmise ja koondab aasta jooksul 613 töötajat.PKC Eesti juhatuse liige Merle Montgomery
Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistav rahvusvaheline PKC Grupp sulgeb 2017. aasta märtsis Eestis tootmise ja koondab aasta jooksul 613 töötajat.PKC Eesti juhatuse liige Merle Montgomery
Foto: Karin Kaljuläte
Лидирующие позиции в ТОПе зарплат среди промышленных предприятий традиционно занимают компании, связанные с машиностроением и металлообработкой. Самым щедрым работодателем по итогам прошлого года оказался производитель электроники PKC Eesti AS. Об этом пишут "Деловые ведомости".

1 место: PKC Eesti AS, средняя брутто-зарплата — 4415 евро в месяц, проектирует, производит и интегрирует электрические распределительные системы и связанные с ними архитектурные компоненты, автомобильную электронику, электропроводку и кабели, в основном для грузовых автомобилей, автобусов и легких транспортных средств.

2 место: WestEst Roofing OÜ, средняя брутто-зарплата — 3649 евро в месяц — производит изделия из листового металла и предоставляет строительные услуги.

3 место: Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, средняя брутто-зарплата — 3480 евро. Основным видом деятельности компании является производство и продажа тепла и электроэнергии.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)